Portugal.fr : le guide de voyage au Portugal

La Lisboa Card le passeport pour Lisbonne La Lisboa Card est une carte touristique tout-en-un conçue pour les visiteurs de Lisbonne, la capitale pittoresque du Portugal. Elle offre une solution pratique et économique pour explorer la ville, combinant les avantages de transport gratuit et des réductions considérables sur de nombreux sites touristiques, musées et expériences culturelles.



Cette carte, disponible en versions de 24, 48 ou 72 heures, permet aux voyageurs de maximiser leur séjour à Lisbonne. L'un des principaux avantages est l'accès gratuit et illimité aux transports en commun de la ville, y compris les métros, bus, trams et même certains trains, ce qui facilite grandement la découverte des différentes zones de Lisbonne sans souci de transport.



En plus des avantages de transport, la Lisboa Card offre des entrées gratuites ou à tarif réduit dans plus de 30 musées, monuments et attractions. Parmi ces attractions, on trouve des incontournables de Lisbonne comme la Tour de Belém, le Monastère des Hiéronymites et le Musée Calouste Gulbenkian. Ces réductions peuvent représenter une économie significative, surtout pour les voyageurs souhaitant visiter plusieurs sites.



Un autre avantage de la carte est la flexibilité et la liberté qu'elle offre. Les détenteurs de la Lisboa Card peuvent planifier leur itinéraire selon leurs propres intérêts et rythme, sans se sentir limités par les contraintes des visites guidées traditionnelles. De plus, la carte comprend également des réductions dans certains magasins et restaurants, permettant ainsi aux visiteurs de profiter de la gastronomie locale et du shopping à un prix moindre.



En somme, la Lisboa Card est un excellent choix pour les touristes désireux d'explorer Lisbonne de manière économique et efficiente. En combinant le transport gratuit et des réductions substantielles sur les principales attractions, cette carte offre une expérience de voyage à la fois enrichissante et pratique, permettant de découvrir le meilleur de Lisbonne sans se soucier du budget.

Ce vin est le résultat d'une collaboration entre José Dias et Dirk Niepoort, et fait partie d'une trilogie visant à célébrer la singularité du vin de Porto. Vieilli dans les caves de Vila Nova de Gaia, le Verídico est présenté dans une édition limitée de 150 bouteilles en cristal Vista Alegre. Le WM Club, lancé en 2024, offrira à ses membres l'accès à ce vin rare et d'autres expériences uniques. Le Verídico, avec sa classification "Very Very Old Tawny", symbolise l'engagement de José Dias envers l'excellence et la valorisation du patrimoine vinicole portugais. Ce vin représente non seulement un produit de luxe, mais aussi une partie de l'histoire et de la fierté nationale portugaise.

Immobilier au Portugal L'immobilier au Portugal a connu une évolution remarquable ces dernières années, devenant un marché dynamique et attrayant pour les investisseurs internationaux et les expatriés cherchant à s'y installer. La stabilité économique, les politiques incitatives et le style de vie séduisant ont joué un rôle clé dans cette tendance.



Les prix de l'immobilier varient considérablement d'une région à l'autre. Les zones côtières de l'Algarve, les quartiers historiques de Lisbonne et les zones urbaines de Porto attirent des prix plus élevés en raison de leur popularité auprès des touristes et des acheteurs étrangers. En revanche, l'intérieur du pays, plus rural, propose des propriétés à des coûts beaucoup plus accessibles, offrant des opportunités pour ceux qui cherchent la tranquillité et l'authenticité.



Le gouvernement portugais a mis en place plusieurs programmes pour stimuler l'investissement immobilier, notamment le Visa Doré, qui offre la résidence aux non-UE investissant dans l'immobilier, et le statut de Résident Non Habituel (RNH), qui propose des avantages fiscaux pour les nouveaux résidents. Ces mesures ont contribué à une hausse de la demande de biens immobiliers, tant pour les résidences principales que secondaires.



Acheter une propriété au Portugal est une procédure relativement simple pour les ressortissants de l'UE, et reste accessible pour les non-ressortissants de l'UE avec des démarches supplémentaires. Il est conseillé de s'adjoindre les services d'un avocat immobilier pour naviguer dans le processus d'achat, qui inclut le paiement d'une taxe de transfert de propriété (IMT), une taxe de timbre et les honoraires de notaire.



En outre, le secteur locatif est également en pleine expansion, alimenté par la croissance du tourisme et la popularité des plateformes de location à court terme. Cela a créé des opportunités pour les investisseurs cherchant à tirer des revenus locatifs de leurs propriétés.



En somme, l'immobilier au Portugal offre de nombreuses possibilités, que ce soit pour une résidence personnelle, une maison de vacances ou un investissement locatif. Avec son climat agréable, sa culture riche et sa qualité de vie reconnue, le Portugal continue d'attirer ceux qui cherchent à investir dans un cadre de vie idéal.

Vivre au Portugal Vivre au Portugal est une expérience qui attire de nombreux expatriés et retraités chaque année, séduits par la douceur de vivre, le climat clément et la richesse culturelle du pays. Le Portugal, souvent salué pour son accueil chaleureux, offre une qualité de vie élevée avec un coût de la vie relativement bas comparé à d'autres pays européens.



La vie quotidienne au Portugal rime avec des journées ensoleillées, des repas savoureux et une grande diversité de paysages, des plages de l'Algarve aux montagnes verdoyantes du Nord. Les grandes villes comme Lisbonne et Porto combinent modernité et traditions, tandis que les petites villes et villages offrent un rythme de vie plus paisible et communautaire.



Le système de santé portugais est bien organisé et accessible, avec un réseau de services publics et privés. Le pays a également fait des progrès considérables dans l'amélioration de ses infrastructures, notamment en matière de transports et de connectivité internet.



Le marché immobilier au Portugal propose une large gamme de choix, des appartements modernes en ville aux maisons traditionnelles dans les régions rurales. Les programmes attractifs, comme le visa doré ou le statut de résident non habituel, offrent des avantages fiscaux significatifs, ce qui rend l'investissement immobilier encore plus attrayant.



En matière d'éducation, le pays dispose d'écoles publiques de bonne qualité et d'un nombre croissant d'établissements internationaux, offrant des programmes d'enseignement dans différentes langues.



Les loisirs et la culture occupent une place importante dans la société portugaise. Les amateurs de sports trouveront une large gamme d'activités, du surf au golf, tandis que les passionnés d'histoire et d'art pourront s'immerger dans un patrimoine riche et varié.



Cependant, s'installer dans un nouveau pays implique toujours des défis, notamment la barrière de la langue et les démarches administratives. Mais avec une préparation adéquate et un esprit ouvert, vivre au Portugal peut se révéler être une expérience enrichissante et transformante.

La culture portugaise La culture portugaise est une mosaïque riche de traditions, d'histoires et d'influences qui se sont entrelacées au fil des siècles. Elle se caractérise par une profonde nostalgie appelée "saudade", un sentiment mélancolique et doux-amer que l'on retrouve dans la musique, la littérature et l'attitude des Portugais envers la vie.



La musique, notamment le fado, est l'expression la plus pure de la "saudade". Reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, le fado est chanté dans les tavernes et les maisons de fado de Lisbonne et de Porto, capturant l'essence de l'âme portugaise avec ses mélodies émouvantes et ses paroles poignantes.



La littérature portugaise, avec des figures de proue comme Luís de Camões et Fernando Pessoa, révèle la complexité de l'identité nationale et l'esprit introspectif du peuple. Leur œuvre, tout comme la littérature contemporaine, explore souvent des thèmes de découverte, d'identité et de voyage, une réflexion de l'histoire maritime du pays.



La gastronomie est un autre pilier de la culture portugaise, alliant saveurs de la mer et de la terre. Des plats comme la "bacalhau à brás" (morue émiettée avec des œufs et des oignons), les "pastéis de nata" (petites tartes à la crème) ou la "francesinha" (sandwich garni et nappé de sauce tomate et de fromage) témoignent de l'amour des Portugais pour la bonne cuisine.



Les festivals et les célébrations sont des occasions de renouer avec les traditions. Que ce soit la "Festa de São João" à Porto ou la "Festa de Santo António" à Lisbonne, les rues s'animent de parades, de musique et de danse, tandis que l'air se remplit de l'arôme des sardines grillées.



La culture portugaise est également visible dans l'architecture, des ruines romaines aux monastères gothiques, en passant par les manoirs baroques et les bâtiments modernistes. Les "azulejos", ces carreaux de céramique peints, décorent façades et intérieurs, racontant des histoires et ajoutant une touche d'art à la vie quotidienne.



En somme, la culture portugaise est une célébration de la vie, ancrée dans l'histoire et tournée vers l'avenir, où chaque aspect est une invitation à découvrir et à partager la richesse de l'esprit portugais.

Visiter L'Algarve Visiter l'Algarve, c'est s'offrir une escapade où le soleil du sud du Portugal caresse des plages de sable fin et des eaux cristallines. Cette région est le paradis des amateurs de farniente, des passionnés de sports nautiques et des amoureux de la nature.



L'Algarve est célèbre pour ses paysages côtiers pittoresques, notamment les impressionnantes formations rocheuses et les grottes marines de Lagos ou de l'île de Tavira, accessibles par bateau. La plage de Praia da Marinha, souvent citée parmi les plus belles du monde, est incontournable avec ses eaux turquoises et ses falaises sculptées.



Au-delà de ses plages, l'Algarve est riche en histoire. Des villes comme Faro, avec sa vieille ville fortifiée, ou Silves, dominée par un château maure rouge, témoignent du riche passé de la région. Les marchés locaux, comme celui de Loulé, offrent une immersion dans le quotidien des habitants et permettent de découvrir les produits régionaux, dont les figues, les amandes et bien sûr, l'incontournable huile d'olive.



Les amateurs de golf considèrent l'Algarve comme une destination de premier choix, avec ses nombreux parcours de renommée internationale. Et pour ceux en quête de détente, les stations thermales et les spas utilisent les bienfaits de l'eau de mer pour revitaliser le corps et l'esprit.



L'arrière-pays de l'Algarve, souvent moins exploré, offre des contrastes saisissants avec ses collines couvertes d'orangers, ses petits villages blancs et ses sentiers de randonnée qui serpentent à travers des vallées verdoyantes. L'observation des oiseaux dans la Ria Formosa ou la découverte des traditions artisanales à São Brás de Alportel sont des expériences authentiques qui complètent le tableau de cette région enchanteresse.



L'Algarve, avec son climat doux tout au long de l'année, est une destination qui promet dépaysement, découverte et détente, le tout sous le soleil généreux du Portugal.

Visiter Porto et le nord du Portugal Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal, est souvent considérée comme l'âme du pays. Nichée au nord, sur les rives du Douro, elle est célèbre pour son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses ponts enjambant majestueusement le fleuve, et bien sûr, son vin de Porto, renommé dans le monde entier.



Le nord du Portugal, avec Porto comme épicentre, est une région de caractère. La ville elle-même est un labyrinthe de ruelles pavées, de maisons colorées et de monuments historiques. La Ribeira, quartier emblématique au bord de l'eau, est le cœur battant de Porto, où les visiteurs se mêlent aux habitants dans une atmosphère conviviale, entre cafés traditionnels et petites boutiques.



En remontant le Douro, vous découvrirez les célèbres vignobles en terrasses où sont cultivées les vignes qui donnent naissance au vin de Porto. Les visites des caves de Vila Nova de Gaia sont incontournables pour comprendre l'histoire et le processus de fabrication de ce nectar, avec des dégustations qui raviront les amateurs.



Le nord du Portugal, c'est aussi une richesse naturelle avec le Parc national de Peneda-Gerês, un sanctuaire de biodiversité et de paysages époustouflants, idéal pour la randonnée et l'évasion en pleine nature. Les villes historiques de Braga et Guimarães, berceaux de l'identité nationale portugaise, sont des joyaux culturels à explorer, avec des centres historiques préservés et des traditions vivaces.



Cette région est fière de son héritage, de sa gastronomie robuste et de ses traditions. Les spécialités comme la "francesinha" ou le "bacalhau à Braga" sont des expériences culinaires à ne pas manquer. Porto et le nord du Portugal offrent une expérience authentique, un mélange parfait entre la richesse du passé et la vitalité du présent.

Monastere des Hieronymites Le Monastère des Hiéronymites, ou Mosteiro dos Jerónimos en portugais, est un chef-d'œuvre architectural niché dans le quartier de Belém à Lisbonne, témoignant de l'âge d'or des découvertes portugaises. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monument est un joyau de l'art manuélin, style propre au Portugal qui mélange motifs gothiques, renaissants et ornements maritimes, reflétant la richesse acquise grâce aux explorations maritimes.



Édifié au XVIe siècle sur ordre du roi Manuel Ier pour commémorer le retour victorieux de Vasco de Gama des Indes, le monastère est un hommage à la puissance et à la portée mondiale du Portugal de cette époque. L'entrée impressionne par sa finesse et sa complexité, avec des colonnes torsadées et des sculptures détaillées représentant des scènes de la vie des saints, des motifs végétaux et des symboles liés à la mer.



À l'intérieur, le cloître est un havre de paix, où l'on peut admirer la délicatesse de ses arcades et la précision de ses sculptures. La lumière qui se filtre crée un jeu d'ombres et de lumière magnifiant la sérénité du lieu. La salle du chapitre, l'église Santa Maria, avec les tombes de Manuel I et de Vasco de Gama, ainsi que le réfectoire, sont autant de parties intégrantes de la visite, chacune racontant une partie de l'histoire de ce lieu exceptionnel.



La visite du Monastère des Hiéronymites est une véritable plongée dans l'histoire et l'art portugais, un passage incontournable pour tout visiteur souhaitant comprendre l'héritage culturel de Lisbonne et du Portugal. La magnificence de son architecture et la paix qui y règne font de ce monument historique un des trésors les plus précieux de la capitale portugaise.